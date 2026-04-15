Trump di nuovo contro Meloni | È stata negativa | ecco perché con l’Italia non avremo più lo stesso rapporto

L’ex presidente degli Stati Uniti ha nuovamente criticato la leader italiana, definendo la sua azione negativa e affermando che il rapporto tra i due paesi non sarà più lo stesso. La sua opinione è stata espressa in un’intervista a Fox News, pochi giorni dopo aver manifestato giudizi severi sulla stessa figura politica su un quotidiano italiano. Le dichiarazioni rappresentano un nuovo episodio di tensione tra le due figure politiche.

Giorgia Meloni «è stata negativa» secondo Donald Trump, che torna ad attaccare la presidente del Consiglio italiana in un’intervista a Fox News, dopo le parole durissime affidate a Viviana Mazza sul Corriere della Sera il giorno prima. Il presidente americano ha di nuovo criticato il comportamento di Meloni e quindi dell’Italia, che non lo avrebbe sostenuto come e quanto si aspettava nel coinvolgere la Nato nella guerra contro l’Iran. Meloni quindi sarebbe stata «negativa», così come «chiunque abbia rifiutato il proprio aiuto nella gestione della situazione con l’Iran». Perciò Trump ha ribadito che con quei Paesi, Italia compresa, «non abbiamo più lo stesso rapporto».🔗 Leggi su Open.online

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