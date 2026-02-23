Rocca contro Marchionne | Ha minacciato una consigliera all'omaggio per Verbano La replica | Invenzione surreale

Rocca ha accusato Marchionne di aver minacciato una consigliera durante una cerimonia per commemorare Valerio Verbano, causando tensioni tra i due. Marchionne ha subito respinto le accuse, definendole un’invenzione surreale. Il fatto si è verificato in un momento di confronto pubblico, quando la consigliera si stava preparando a deporre una corona di fiori, e ha attirato l’attenzione di molti presenti. La vicenda continua a suscitare discussioni tra le parti coinvolte.

Il presidente del Lazio ha accusato quello del Municipio III di aver impedito a una consigliera di deporre una corona di fiori per Valerio Verbano. Ma hanno svolto la cerimonia insieme e in un video li si vede stringersi la mano.