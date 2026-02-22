Dazi Urso frena | Usa alleato chiave Schlein e Conte | Meloni difenda l’Italia

Urso afferma che gli Stati Uniti sono ancora il primo mercato e un partner fondamentale. La causa risiede nelle recenti tensioni sui dazi commerciali tra Italia e Usa. Schlein e Conte chiedono a Meloni di intervenire per tutelare gli interessi italiani. Urso sottolinea l’importanza di mantenere buoni rapporti con gli Stati Uniti, che rappresentano una leva strategica per il settore industriale. La discussione si inasprisce in vista delle prossime decisioni governative.

Urso: "Gli Usa restano il nostro primo mercato e alleato". Schlein e Conte: "Difenda l'Italia" Tra prudenza e scontro politico, il caso dazi si trasforma in un nuovo ring interno. Dopo lo stop della Corte suprema americana e il rilancio di nuove tariffe da parte di Donald Trump, il governo italiano sceglie la linea della cautela. Ma l'opposizione alza il tiro e chiede a Giorgia Meloni una presa di posizione netta. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, invita a non reagire d'impulso. "Non bisogna reagire di pancia ma con la testa", spiega, sottolineando che gli Stati Uniti "non sono solo il nostro principale mercato extraeuropeo, ma anche il principale alleato politico e militare".