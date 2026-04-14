Trump su Meloni | l’Italia è il miglior alleato se resta al governo

Il rapporto tra Italia e Stati Uniti si è approfondito durante un incontro tra il Presidente statunitense e la premier italiana. Trump ha affermato che l’Italia rappresenta il miglior alleato per il suo paese, sottolineando l’importanza della stabilità del governo italiano per mantenere questa collaborazione. La discussione si è concentrata sulla continuità della leadership italiana e sul ruolo strategico del paese in ambito internazionale.

Il legame tra Roma e Washington si gioca sulla continuità della leadership italiana, con il Presidente statunitense Donald Trump che ha ribadito il valore del rapporto con l'Italia a seguito di un incontro con la premier Giorgia Meloni. Le parole del leader americano sono arrivate oggi, martedì 14 aprile 2026, in risposta a un quesito specifico riguardante la solidità dell'alleanza transatlantica. L'asse romano-Washington tra diplomazia e aneddoti del passato Durante il vertice avvenuto in terri .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump su Meloni: l’Italia è il miglior alleato se resta al governo TRUMP AL CORRIERE ELOGIA MELONI E L'ITALIA: UN'AMICA CERCA SEMPRE DI OFFRIRE UN AIUTO Prendere le distanze o no? Così l’alleato Trump mette in difficoltà Meloni e il governoIl premier Giorgia Meloni si trova di fronte a una scelta strategica che potrebbe influenzare non solo la sua posizione internazionale ma anche la... Schlein incalza Meloni sulla crisi in Medio Oriente: «Danni irreparabili se il governo resta schiacciato sugli Stati Uniti»«Il governo italiano non può rimanere schiacciato sull’amministrazione Usa, o danneggerà irreparabilmente il ruolo diplomatico che l’Italia ha sempre...