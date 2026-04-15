Recentemente, un’immagine creata con intelligenza artificiale ha mostrato l’ex presidente statunitense in una rappresentazione che richiama scene religiose. L’immagine ha attirato molta attenzione sui social, ma poche ore dopo è stata rimossa. La decisione di cancellarla è stata presa dallo stesso protagonista, senza ulteriori spiegazioni pubbliche. La vicenda ha suscitato discussioni su come le immagini generate dall’intelligenza artificiale possano influenzare l’immagine pubblica.

Donald Trump è riuscito a far parlare nuovamente di sé dopo aver pubblicato un’ immagine generata con intelligenza artificiale che lo ritrae in una scena simile a quelle religiose, ma nel giro di poche ore è stato costretto a cancellarla. Il motivo? Una reazione durissima arrivata non solo dagli avversari politici, ma anche da sostenitori e ambienti religiosi, ricevendo accuse di blasfemia, difese politiche e spiegazioni contraddittorie. Ma cosa è successo davvero e perché il post ha creato così tante polemiche? Tutto inizia con un post pubblicato su Truth Social, il social network utilizzato da Trump. L’immagine, creata con AI, lo mostra con una veste bianca e una mano luminosa mentre “ guarisce ” una persona malata in un letto d’ospedale.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Trump come Gesù in un’immagine AI ma poi cancella tutto: cosa lo ha fatto crollare?

Trump come Gesù, poi ci ripensa. L’immagine con l’AI che scandalizza pure l’Iran: chi ha creato la foto e cosa ha cambiato per attaccare il PapaHa ceduto sotto la valanga di commenti critici dei suoi sostenitori Maga Donald Trump, che ha fatto sparire dal suo profilo Truth l’immagine...

Trump come Gesù, l’immagine con l’AI che scandalizza pure l’Iran: chi ha creato la foto e cosa ha voluto cambiare per attaccare il PapaA rendere ancor più aspro lo scontro con Papa Leone XIV, Donald Trump ha alzato ulteriormente il tiro pubblicando sull’account ufficiale Truth...

Temi più discussi: Trump come Cristo, l'immagine postata dal tycoon dopo l'attacco al Papa; Trump, 'foto di me come Gesù? Ero ritratto come un medico'; Dopo l'attacco al Papa, Trump posta foto in cui è raffigurato come Gesù. Poi la cancella; Trump attacca Papa Leone XIV e si raffigura come Gesù.

L'AI scappa di mano a Trump. Si raffigura come Gesù che guarisce il malato, con le stimmate e i fedeli in ginocchioL'iconografia presidenziale su Truth, con un durissimo attacco a Papa Leone XIV, come Messia che cura i mali, alle sue spalle sventola una grande ... huffingtonpost.it

Non solo il violento attacco a Papa Leone XIV: Trump si raffigura come Gesù in un’immagine sui socialTrump come Gesù: è l’immagine shock, realizzata con l’Intelligenza Artificiale, postata dal presidente statunitense sul social Truth. Nella foto, il tycoon è raffigurato con una tunica mentre impone l ... tpi.it

Trump ha fatto capire che ci potrebbero essere nuovi negoziati con l’Iran e ha detto perfino che la guerra potrebbe finire «molto presto», ma come al solito è meglio non fidarsi troppo. Il Post segue tutte le notizie con questo liveblog: - facebook.com facebook

Le parole di Leone, l'attacco di Trump. Chi ha paura della pace La pace non è debolezza: è una pratica esigente che si allena ogni giorno, disarma l’interiorità e insegna a non restituire il colpo È una forma di forza interiore E a qualcuno, questa forza mite e pa x.com