Trump come Gesù poi ci ripensa L’immagine con l’AI che scandalizza pure l’Iran | chi ha creato la foto e cosa ha cambiato per attaccare il Papa

Un’immagine ritraeva l’ex presidente statunitense in vesti e atteggiamenti che richiamavano Gesù, ma successivamente è stata rimossa dal suo profilo social dopo le numerose reazioni negative dei sostenitori. La foto era stata generata dall’intelligenza artificiale e aveva suscitato scalpore anche in Iran, dove si sono sollevate polemiche riguardo alla sua creazione e al suo impatto nel contesto degli attacchi rivolti al Papa.

Ha ceduto sotto la valanga di commenti critici dei suoi sostenitori Maga Donald Trump, che ha fatto sparire dal suo profilo Truth l’immagine pubblicata dopo gli attacchi durissimi contro papa Leone XIV. Si tratta di un’immagine generata con l’intelligenza artificiale in cui appare nei panni di una sorta di Gesù guaritore, con una mano sulla fronte di un uomo nell’atto di aiutarlo. Il post è comparso il 13 aprile, a pochi giorni dalle dichiarazioni durissime rivolte al pontefice, il primo papa statunitense della storia della Chiesa cattolica. La tensione era già alta dopo le critiche di Leone XIV alle politiche migratorie dell’amministrazione e al conflitto contro l’Iran, con il papa che aveva parlato esplicitamente di «follia della guerra».🔗 Leggi su Open.online

Trump come Gesù, l’immagine con l’AI che scandalizza pure l’Iran: chi ha creato la foto e cosa ha voluto cambiare per attaccare il PapaA rendere ancor più aspro lo scontro con Papa Leone XIV, Donald Trump ha alzato ulteriormente il tiro pubblicando sull’account ufficiale Truth...

Trump come Gesù, il tycoon nella bufera per l’immagine generata con l’AI. L’attacco al Papa poi il post “blasfemo”Washington, 13 aprile 2026 – Donald Trump attacca Papa Leone poi indossa i panni di Gesù.

Trump minaccia di cancellare la civiltà iraniana in una notte: il conto alla rovescia e l'ultimatum