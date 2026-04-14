Donald Trump ha dichiarato al Corriere della Sera di essere rimasto sorpreso dalle posizioni di Giorgia Meloni riguardo al suo atteggiamento sulla guerra, affermando che non intende aiutare gli Stati Uniti. In un intervento telefonico, l’ex presidente ha anche commentato le opinioni del Papa, sostenendo che non comprende la minaccia nucleare rappresentata dall’Iran. Le sue parole sono arrivate in un momento di tensione tra le parti coinvolte.

«Giorgia Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato». Così Donald Trump parlando al telefono con il Corriere della Sera. «Piace il fatto che la vostra presidente non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? - chiede Donald Trump - Piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo». E ancora: «È lei che è inaccettabile, perché non le importa se l'Iran ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l'Italia in due minuti se ne avesse la possibilità», ha detto sulle parole della premier dopo l'attacco del presidente americano al Papa. E su Leone, dopo le parole di ieri che hanno scatenato l'indignazione in tutto il mondo cattolico e non solo, aggiunge: «Non ha idea di cosa sta succedendo in Iran».🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Trump: «Scioccato da Meloni. Mi sbagliavo su di lei, non vuole aiutarci. Il Papa non capisce che l'Iran è una minaccia nucleare»

Di Bella: “Giorgia Meloni si è mangiata il suo partito…come Trump”

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