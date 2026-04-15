Un nuovo capitolo si apre nelle dichiarazioni pubbliche di un ex presidente, che ha criticato nuovamente la leader italiana, affermando che il rapporto tra loro non è più lo stesso e definendolo “negativo”. In passato aveva già rivolto critiche a una figura religiosa di rilievo, e questa volta gli attacchi sono rivolti alla premier italiana, con dichiarazioni che sembrano segnare una rottura nei rapporti personali e politici.

Prima è tornato ad attaccare Papa Leone XIV, adesso tocca, di nuovo, all’ex amica Giorgia Meloni. Donald Trump non compie mezzo passo indietro rispetto alle sue posizioni e si scaglia nuovamente contro il governo italiano, da sempre considerato uno stretto alleato in Ue, dopo le critiche arrivate da Roma sul botta e risposta col Pontefice. Non sono bastate le parole di Meloni e del suo partito secondo le quali “agli amici si dice anche quando non siamo d’accordo”, il tycoon ha ritenuto l’opposizione un affronto inaccettabile: Meloni è “stata negativa. Chiunque abbia rifiutato il proprio aiuto nella gestione della situazione con l’Iran, con quel Paese non abbiamo più lo stesso rapporto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump attacca di nuovo Giorgia Meloni: “Non abbiamo più lo stesso rapporto, è stata negativa”

Trump, nuovo attacco a Giorgia Meloni: «È stata negativa, non c'è più lo stesso rapporto»

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La premier Giorgia Meloni è «stata negativa. Chiunque abbia rifiutato il proprio aiuto nella gestione della situazione con l'Iran, con quel Paese non abbiamo più lo stesso rapporto. Giusto per vostra informazione: l'Italia riceve grandi quantità di petrolio dallo Str - facebook.com facebook

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