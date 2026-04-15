Donald Trump ha criticato nuovamente la premier Giorgia Meloni dopo che lei ha difeso il papa Leone. La presa di posizione dell’ex presidente degli Stati Uniti segna un cambiamento rispetto ai precedenti rapporti tra i due leader, che erano stati caratterizzati da un atteggiamento più conciliatorio. La polemica si inserisce in un contesto di tensioni politiche e diplomatiche tra le parti.

Donald Trump sta inasprendo le tensioni con la premier Giorgia Meloni, segnando una brusca svolta in quello che un tempo era un rapporto politico amichevole. Lo scontro arriva dopo che Meloni ha respinto le critiche di Donald Trump nei confronti di Papa Leone XIV. Meloni ha difeso il Papa dopo che Trump lo aveva attaccato pubblicamente, definendolo «terribile in politica estera» e «debole sulla criminalità». «Il Papa è il capo della Chiesa cattolica, ed è giusto e normale che invochi la pace e condanni ogni forma di guerra», ha affermato, secondo quanto riportato da UNILAD. Papa Leone XIV ha recentemente condannato il conflitto in corso tra Stati Uniti e Iran.🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Trump attacca Giorgia Meloni dopo che lei difende papa Leone

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Stefano Maullu. . Per la sinistra farsi smentire da Giorgia Meloni è diventata routine. #giorgiameloni #governomeloni #fratelliditalia - facebook.com facebook

Trump critica Giorgia Meloni per la mancanza di coraggio e le troppe promesse. La Premier cambia cavallo in corsa e come sempre fa la vittima. Non è un attacco all’Italia, quello di Trump: è un attacco interno al mondo Maga, è un attacco a Fratelli d’Italia. No x.com