Trump attacca di nuovo Meloni Che prova a capitalizzare la rottura con la Casa Bianca dopo anni di sudditanza

Negli ultimi giorni, Donald Trump ha nuovamente criticato pubblicamente Giorgia Meloni, in un’intervista trasmessa da Fox News. L’ex presidente degli Stati Uniti ha definito la presidente del Consiglio “negativa” senza fornire ulteriori dettagli. Questa presa di posizione segna una rottura rispetto alla precedente alleanza tra i due e si verifica a pochi giorni da altre dichiarazioni critiche di Trump nei confronti di Meloni.

Donald Trump nel giro di due giorni torna a bersagliare l’ex amica e alleata Giorgia Meloni. Secondo il tycoon, che torna a parlare di Meloni in un’intervista a Fox News, la presidente del Consiglio “è stata negativa”. Trump, nell’intervista, spiega i motivi per cui ora ce l’ha con il governo italiano e con la sua premier: “Chiunque abbia rifiutato il proprio aiuto nella gestione della situazione con l’Iran, con quel Paese non abbiamo più lo stesso rapporto”. E ancora: “Giusto per vostra informazione, l’Italia riceve grandi quantità di petrolio dallo Stretto” di Hormuz. Trump attacca di nuovo Meloni. Soltanto che ora ai piani alti dell’esecutivo questi attacchi fanno meno paura.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Trump attacca di nuovo Meloni. Che prova a capitalizzare la rottura con la Casa Bianca dopo anni di sudditanza Notizie correlate Meloni elogiata da Trump: quando l’“amicizia” della Casa Bianca diventa il certificato pubblico della sudditanza italianaQuando un Presidente degli Stati Uniti si permette di definire il Capo del Governo italiano “una mia amica”, non siamo davanti a un riconoscimento... Meloni difende il Papa e Trump attacca: “Sono scioccato, su di lei sbagliavo”. La Premier: “Nessuna sudditanza”Un attacco senza precedenti contro uno dei leader che più ha tentato di tenere aperto il dialogo tra Stati Uniti ed Europa. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La cronaca del 7 aprile - LIVEBLOG; Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Le parole-choc di Trump: Questa notte un'intera civiltà morirà; Ultimatum Trump: Stanotte morirà un’intera civiltà. Donald Trump attacca di nuovo Bruce Springsteen dopo il suo potente discorso di resistenza: «È un perdente totale, sembra una prugna secca»Dopo le durissime parole del rocker contro la sua amministrazione dal palco di Minneapolis, il presidente degli Stati Uniti ha reagito con un post su Truth Social in cui insulta il cantante sul piano ... vanityfair.it Trump attacca nuovamente Meloni: Non ci ha aiutato con l'Iran, non abbiamo più lo stesso rapportoIl presidente Donald Trump parla all’esterno dello Studio Ovale della Casa Bianca, lunedì 13 aprile 2026, a Washington. (Foto AP/Alex Brandon) ... msn.com Casa Bianca: «Non abbiamo chiesto la proroga del cessate il fuoco in Iran» facebook Meloni alla Casa Bianca nel 2025, la domanda di Vista a Trump @POTUS @GiorgiaMeloni x.com