Trump attacca di nuovo la Meloni | È stata negativa

In un’intervista a Fox, l’ex presidente degli Stati Uniti ha criticato nuovamente la leader italiana, affermando che la ritiene negativa. Ha aggiunto che ha rifiutato di collaborare con gli Stati Uniti in relazione all’Iran e che il rapporto tra i due paesi non è più quello di prima. Le sue dichiarazioni si inseriscono in un quadro di tensioni e divergenze tra le due figure politiche.

Trump attacca di nuovo contro Giorgia Meloni: “È stata negativa – dice in un’intervista a Fox – ha rifiutato di aiutarci con l’Iran, non ha più lo stesso rapporto con noi”. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Trump attacca di nuovo la Meloni: “È stata negativa” Trump attacca di nuovo la Meloni: È stata negativa” Notizie correlate Trump attacca di nuovo Giorgia Meloni: “Non abbiamo più lo stesso rapporto, è stata negativa”Prima è tornato ad attaccare Papa Leone XIV, adesso tocca, di nuovo, all’ex amica Giorgia Meloni. Trump attacca Meloni: ‘È stata negativa, dopo l’Iran rapporto finito’, gelo tra Usa e ItaliaIl rapporto tra Trump e Meloni si è evoluto e da una sintonia iniziale si è arrivati allo scontro. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Trump attacca di nuovo Meloni: È stata negativa, con chi rifiuta aiuto cambia rapporto; Iran rifiuta tregua e invia controproposta: Insufficiente dice Trump; Trump ancora contro il Papa: 'Dovrebbe tacere su guerra in Iran'; Medio Oriente, media Iran: 'Hormuz completamente chiuso' - La giornata dell'8 aprile - LIVEBLOG. Nuovo attacco di Trump. Meloni: 'Non si può dividere l'Occidente'Per il secondo giorno di fila il presidente Usa contro la premier. È stata negativa, l'affondo, sempre legato alla postura italiana sulla guerra in Iran (ANSA) ... ansa.it Trump attacca di nuovo Meloni: È stata negativa, con chi rifiuta aiuto cambia rapportoLeggi su Sky TG24 l'articolo Trump attacca di nuovo Meloni: È stata negativa, con chi rifiuta aiuto cambia rapporto ... tg24.sky.it Mentre Donald Trump attacca, il Papa si schiera con gli ultimi. «Dio sta con gli umili. Il suo cuore non è con i malvagi, gli arroganti e gli orgogliosi.» Leggi l'articolo: https://sl.famigliacristiana.it/FC/111c18 facebook Trump attacca ancora Meloni: "Con chi nega aiuto non più lo stesso rapporto" | Iran: "Aprire Hormuz o blocchiamo il Mar Rosso" | Media: "Accordo di principio su rinnovo tregua" #iran x.com