Durante un’intervista televisiva, un ex presidente degli Stati Uniti ha nuovamente criticato la premier italiana, affermando che i rapporti tra i due paesi sono compromessi a causa di alcune posizioni assunte dalla leader italiana. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate a una rete televisiva statunitense e si inseriscono in un confronto pubblico tra le parti. La discussione riguarda in particolare il supporto internazionale e le relazioni diplomatiche.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le dichiarazioni rilasciate a Fox News. Nel corso di un’intervista televisiva, il presidente statunitense Donald Trump ha rivolto nuove critiche alla premier italiana Giorgia Meloni. Secondo Trump, l’atteggiamento dell’Italia sulla gestione della situazione con l’Iran sarebbe stato “negativo”, sottolineando che i rapporti con i Paesi che rifiutano collaborazione non possono restare invariati. Trump ha inoltre evidenziato un aspetto strategico, affermando che l’Italia dipende in misura significativa dalle forniture di petrolio provenienti dallo Stretto, lasciando intendere possibili implicazioni geopolitiche. Le reazioni e il richiamo all’alleanza.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Trump attacca ancora Meloni: “Rapporti compromessi con chi nega supporto”

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