Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che è molto probabile raggiungere un accordo con l'Iran entro la fine di aprile. La comunicazione è arrivata in un momento in cui le negoziazioni tra le parti sono in corso e si sta cercando di definire i termini dell'intesa. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti dell'eventuale accordo o sui passi successivi.

Il presidente americano, Donald Trump, ritiene "molto possibile" un accordo con l'Iran entro la fine del mese di aprile. L'ha dichiarato parlando a Sky News. "È possibile. Molto possibile. Sono stati duramente colpiti. È molto possibile", ha detto rispondendo alla domanda sulla possibilità di un'intesa nelle prossime due settimane. Intanto il Financial Times ha rivelato che l'Iran ha usato tecnologia satellitare acquisita dalla Cina per colpire obiettivi Usa in tutto il Medio Oriente. Il Financial Times ha ottenuto "documenti militari iraniani" che mostrano che un satellite è stato acquistato alla fine del 2024 dopo che era stato lanciato nello spazio dalla società cinese Earth Eye Co.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Accordo entro fine aprile". Iran, l'annuncio di Trump

Attacco all'Iran: il discorso di Trump

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