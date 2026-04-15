Una foto diffusa online mostra l’ex presidente statunitense abbracciato da una figura rappresentante Gesù, creata con un’intelligenza artificiale. L’immagine è rapidamente diventata virale sui social media. Nel frattempo, l’ex leader politico ha rivolto un nuovo messaggio rivolto alla premier italiana. Un intervento che ha suscitato reazioni tra gli altri esponenti politici, tra cui un leader del partito di maggioranza.

L’immagine virale: Trump abbracciato da Gesù. Donald Trump torna a usare la leva simbolica e religiosa, ma questa volta lo fa con l’intelligenza artificiale. Sul social Truth ha condiviso un’immagine – generata artificialmente – che lo ritrae abbracciato da Gesù Cristo. A corredo, il commento diretto: “Ai lunatici della Sinistra Radicale questa non piacerà, ma la trovo piuttosto bella”. L’immagine non è originale: era stata pubblicata dall’account “Irish for Trump”, accompagnata da un messaggio ancora più esplicito, che evoca uno scontro tra “mostri satanici” e un presunto disegno divino. Un contenuto che si inserisce nella strategia comunicativa dell’ex presidente, sempre più orientata a messaggi identitari e polarizzanti.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Trump abbraccia Gesù, la foto creata con l’AI e il nuovo affondo a Meloni, interviene Salvini

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