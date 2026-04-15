Truffata con un’app donna anziana mette 200.000 euro in Lino Maialino Salva Soldino | persi tutti

Una donna di circa 80 anni ha perso 200.000 euro dopo aver investito in un’app chiamata Lino Maialino Salva Soldino. Due uomini si sono rivolti a lei e l’hanno convinta a mettere i soldi nell’app, che poi si è rivelata una truffa. La vittima ha denunciato l’accaduto alle autorità, che stanno indagando sui dettagli della vicenda. Nessuna delle persone coinvolte è stata ancora arrestate.