Frode digitale in Trentino | rapiti 200.000€ a un’anziana con un’app finta

Le forze dell'ordine di Trento hanno arrestato due imprenditori coinvolti in una frode digitale. Secondo le indagini, hanno sottratto circa 200.000 euro a un’anziana attraverso un’applicazione falsa. L’operazione è stata condotta dal Comando Provinciale dei Finanzieri, che ha sequestrato dispositivi e documentazione legata all’attività illecita. L’indagine continua per chiarire eventuali altri episodi collegati.

I finanzieri del Comando Provinciale di Trento hanno colpito due imprenditori accusati di aver sottratto 200.000 euro a una donna anziana e invalida, residente in Trentino, attraverso un sofisticato schema basato sulla manipolazione emotiva e su false promesse tecnologiche. Il provvedimento, che prevede il sequestro delle disponibilità finanziarie per l’intero importo della frode, è stato disposto dal gip del Tribunale di Trento a seguito delle indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria. La vicenda, emersa dopo una querela presentata in Procura, mette in luce la vulnerabilità di una signora di circa ottanta anni che, priva di legami familiari o parenti stretti a cui affidarsi, è stata individuata dai due indagati come un bersaglio ideale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Frode digitale in Trentino: rapiti 200.000€ a un’anziana con un’app finta Truffa della finta beneficenza a Pisa, anziana raggirata con ripetute richieste di denaro salvata dal fratelloUn giovane tunisino di 19 anni è stato fermato per truffa aggravata ai danni di un’anziana a Pisa. Sesso, lui a letto con l’App: l’aiuto digitale che allunga i tempi dell’amore(Adnkronos) – Sotto le lenzuola con un alleato digitale: l'App per smartphone che può aiutare lui a durare più a lungo.