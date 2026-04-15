Truffano anziana a Genova arrestati a Milano

Due persone coinvolte in una truffa ai danni di un’anziana sono state arrestate a Milano dopo aver messo in atto un tentativo di fuga. Gli investigatori hanno seguito le tracce attraverso un pedinamento virtuale, riuscendo a localizzare i sospettati e organizzare due operazioni di polizia per fermarli. La truffa si era verificata a Genova, mentre i sospettati avevano cercato di allontanarsi dalla città per evitare l’arresto.

Il raggiro a Genova. La fuga a per sviare le indagini. Il pedinamento virtuale e il doppio blitz per arrestare i due truffatori. Sono le sequenze più significative dell’operazione andata in scena una settimana fa tra Liguria e Lombardia: in manette un venticinquenne brasiliano e un ventisettenne italiano. La storia inizia la mattina dell’8 aprile, quando una donna di 77 anni, residente in zona Marassi, riceve alcune chiamate sull’utenza fissa: l’interlocutore le dice che c’è stata una rapina e che di lì a pochi minuti riceverà la visita di un carabiniere, incaricato di verificare le fattezze dei monili che tiene in casa per accertarsi che non siano parte della refurtiva.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Truffano anziana a Genova, arrestati a Milano Leggi anche: Truffano anziana a Genova e scappano a Milano (con l’obiettivo di portare la refurtiva a Napoli): arrestati Truffano un’anziana fingendosi carabinieri: arrestati dopo inseguimento sull’A1Firenze, 13 marzo 2026 – – Si è conclusa con un inseguimento in autostrada e con due arresti la truffa ai danni di una donna di 71 anni avvenuta...