Truffa TARI nel padovano | allarme SMS occhio ai falsi solleciti

Negli ultimi giorni, nel padovano, sono stati segnalati numerosi casi di messaggi SMS che fingono di essere comunicazioni ufficiali sulla TARI. Le persone stanno ricevendo falsi solleciti che invitano al pagamento o alla verifica di dati, creando confusione e potenziali rischi di truffa. Le autorità invitano a prestare attenzione e a verificare sempre le comunicazioni ufficiali provenienti dagli enti competenti.

Un’ondata di messaggi fraudolenti sta colpendo gli utenti nel padovano, simulando comunicazioni ufficiali relative alla TARI. L’azienda ETRA ha lanciato un allarme immediato per segnalare l’uso dello smishing, una tecnica che sfrutta SMS falsi per indurre i cittadini a errori costosi. Il meccanismo dietro il falso sollecito della TARI. I truffatori utilizzano numeri telefonici che cambiano continuamente per inviare comunicazioni che sembrano provenire dall’ente gestore. Il contenuto degli SMS punta a creare allarmismo, citando presunte irregolarità nella posizione amministrativa del destinatario. La trappola consiste nell’invitare le persone a contattare un numero con prefisso 893. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffa TARI nel padovano: allarme SMS, occhio ai falsi solleciti Truffa Tari a Sermoneta: allarme phishing con falsi SMS urgentiUn attacco informatico tramite messaggi telefonici sta colpendo i residenti di Sermoneta, utilizzando falsi avvisi sulla tassa sui rifiuti per... Falsi Sms sulla Tari, scatta l’allarme a Rimini. L'avviso del Comune: "È una truffa”Nelle ultime settimane sono pervenute all'amministrazione comunale di Rimini numerose segnalazioni da parte di cittadini che riferiscono di aver... Temi più discussi: ETRA, allerta truffa via SMS: Non pagate, è smishing; La posizione Tari risulta irregolare, ma è una truffa: come riconoscerla; Sms di Tari irregolare, attenzione alle truffe; Comune di Napoli: attenzione a messaggi Sms ingannevoli, segnalata truffa sui pagamenti Tari. Fasano, allarme truffa via Sms sulla Tari: il Comune avvisa i cittadini, non chiamate quel numeroFasano, allarme truffa via Sms sulla Tari: il Comune avvisa i cittadini, non chiamate quel numero Il Comune di Fasano lancia un avviso urgente alla cittadinanza dopo le segnalazioni arrivate nelle u ... brindisisera.it La truffa corre con l’sms sulla Tari, i Comuni e Amiu mettono in guardia i contribuenti: Non rispondeteAttraverso i canali social l’azienda dei rifiuti e le amministrazioni come Genova e Rossiglione cercano di bloccare il raggiro ... ilsecoloxix.it OVEST VICENTINO - Agno Chiampo Ambiente: segnalati tentativi di truffa sulla Tari via sms - facebook.com facebook Attenzione ai messaggi truffa sulla TARI Né AMIU né il Comune di Genova contattano i cittadini tramite SMS per richiedere dati personali o invitare a chiamare numerazioni a pagamento. x.com