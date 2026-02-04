Raggiro da 10mila euro con la tecnica del finto carabiniere | nei guai una giovane foggiana

Una giovane di Foggia è stata coinvolta in un raggiro da 10mila euro. Si sarebbe fatta passare per un carabiniere, individuando una vittima e, con l’aiuto di un complice, portando a termine la truffa. La donna è ora nei guai, mentre le forze dell’ordine stanno cercando di fare luce sui dettagli dell’operazione.

Avrebbe prima individuato la vittima perfetta da circuire, poi, attraverso un complice, avrebbe portato a termine la truffa. Una 23enne originaria della provincia di Foggia è stata denunciata dai carabinieri di Monte San Pietrangeli, in provincia di Fermo. Come riporta manewsfermano.it, la 23enne.

