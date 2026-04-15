Trovato in strada con un elettro-dissuasore denunciato 25enne salernitano
Un 25enne salernitano è stato denunciato dai carabinieri di Bressanone dopo essere stato trovato in strada con un elettro-dissuasore. Durante un controllo presso lo scalo ferroviario cittadino, area sorvegliata dalle forze dell’ordine, i militari hanno sequestrato l’oggetto. La presenza dell’elettro-dissuasore è stata riscontrata nel corso di una verifica di routine presso questa zona.
Un elettro-dissuasore è stato sequestrato dai carabinieri di Bressanone durante un controllo presso lo scalo ferroviario cittadino, area da sempre monitorata dalle pattuglie dell'Arma.La denunciaIl dispositivo, classificato come oggetto atto a offendere, era in possesso di un venticinquenne.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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