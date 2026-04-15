Trovato in strada con un elettro-dissuasore denunciato 25enne salernitano

Un 25enne salernitano è stato denunciato dai carabinieri di Bressanone dopo essere stato trovato in strada con un elettro-dissuasore. Durante un controllo presso lo scalo ferroviario cittadino, area sorvegliata dalle forze dell’ordine, i militari hanno sequestrato l’oggetto. La presenza dell’elettro-dissuasore è stata riscontrata nel corso di una verifica di routine presso questa zona.