Tenta di introdurre cellulari in carcere con un drone | denunciato un salernitano

Un uomo di 49 anni di Salerno ha provato a far entrare cellulari nel carcere di San Gimignano usando un drone. I carabinieri di Poggibonsi lo hanno scoperto e denunciato. L’uomo è stato fermato mentre tentava di consegnare i telefoni dall’alto, ma la sua manovra è stata immediatamente sventata.

Un uomo di 49 anni, originario della provincia di Salerno, è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della compagnia di Poggibonsi (Siena) perché avrebbe tentato di introdurre con un drone telefoni cellulari all'interno del carcere di San Gimignano (Siena). Il fatto è avvenuto nella tarda serata. I militari della stazione dei Carabinieri di San Gimignano, insieme al Nucleo operativo e radiomobile locale, hanno denunciato il 49enne per il tentativo.

