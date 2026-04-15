Trovato ferito a un polso e sotto gli effetti di un abuso etilico | 19enne in ospedale

Nella notte, un giovane di 19 anni è stato soccorso in via Mamiani all’ingresso della galleria San Martino. È stato trovato con un infortunio al polso e appariva sotto l’effetto di alcol. È stato portato in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

ANCONA – È stato trasportato in ospedale un 19enne soccorso nella notte in via Mamiani all’imbocco della galleria San Martino. Il giovane, trovato con una ferita polso probabilmente procuratasi in maniera accidentale e in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di bevande alcoliche, è.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Doppio intervento per abuso etilico, 19enne soccorsa in centro: un uomo sviene e viene trovato tra due auto Abuso di pane inzuppato nel vino: gabbiano ritrovato in coma etilicoTempo di lettura: 2 minutiHa dell’incredibile la storia resa nota dall’Enpa Odv sezione di Savona: segnalato un gabbiano in coma etilico. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Uomo trovato morto in strada a Ravenna, presenta ferita al collo; Un uomo ucciso e un altro ferito a Ravenna, indagini sull'accoltellamento in zona Darsena; Ravenna, giovane 29enne ucciso con una coltellata al collo: nelle vicinanze trovato ferito anche un 36enne; Giovane ucciso con una coltellata al collo a Ravenna. Ferito anche un altro ragazzo. Ravenna, trovato cadavere di un 29enne sulla pista ciclabile insieme a un 36enne ferito. Si indaga per omicidioA Ravenna, nei pressi della zona portuale, è stato trovato il corpo senza vita di un 29enne. Il giovane presentava una profonda ferita al collo. Poco lontano da lui, è stato trovato un altro 36enne fe ... fanpage.it Ravenna, 29enne ucciso con una coltellata al collo: «È uno dei migranti dell'inchiesta sui medici no Cpr». Trovato ferito un 36enne sospettato del delittoLa vittima è un giovane di origine senegalese. Per carabinieri l'aggressore è il 36enne del Mali rimasto ferito e portato in ospedale ... corrieredibologna.corriere.it Trovato morto dopo fendenti, fratello si è ferito per entrare in casa a salvarlo https://ebx.sh/bOT2Of - facebook.com facebook #Ravenna Trovato morto, con una ferita di arma da taglio al collo, un 29enne di origine senegalese. Non distante trovato ferito, ma non in pericolo di vita, un 36enne malese. Le forze dell'ordine che indagano non escludono che gli episodi possano essere c x.com