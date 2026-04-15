Trovato ferito a un polso e sotto gli effetti di un abuso etilico | 19enne in ospedale

Da anconatoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, un giovane di 19 anni è stato soccorso in via Mamiani all’ingresso della galleria San Martino. È stato trovato con un infortunio al polso e appariva sotto l’effetto di alcol. È stato portato in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

ANCONA – È stato trasportato in ospedale un 19enne soccorso nella notte in via Mamiani all’imbocco della galleria San Martino. Il giovane, trovato con una ferita polso probabilmente procuratasi in maniera accidentale e in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di bevande alcoliche, è.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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