Abuso di pane inzuppato nel vino | gabbiano ritrovato in coma etilico

Un gabbiano è stato trovato in stato di coma etilico da un'associazione di protezione animale a Savona. La segnalazione è arrivata dall’Enpa Odv locale, che ha descritto la situazione come sorprendente. L’animale è stato soccorso e attualmente si trova sotto osservazione. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rischi legati all’abuso di cibo e al comportamento umano nei confronti degli animali selvatici.

Tempo di lettura: 2 minuti Ha dell'incredibile la storia resa nota dall' Enpa Odv sezione di Savona: segnalato un gabbiano in coma etilico. Proprio così, il volatile trovato barcollante, tra momenti di euforia e sonno profondo con un evidente odore di alcol captato immediatamente non appena è stato trovato. Ad una prima analisi sembrava fosse stato vittima di un incidente ma i volontari si sono immediatamente accorti che la prima impressione era sbagliata. "Durante la prima visita – è scritto nel post sulla pagina ufficiale – ci siamo accorti subito di qualcosa di insolito: la bocca era piena di mollica di pane e dall'animale proveniva un forte odore di vino fermentato.