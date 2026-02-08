Doppio intervento per abuso etilico 19enne soccorsa in centro | un uomo sviene e viene trovato tra due auto

Due interventi per abuso di alcol agitano Ancona nella serata di ieri. La prima donna di 19 anni è stata soccorsa in centro, mentre un uomo si è improvvisamente accasciato tra due auto. Entrambi sono stati portati in ospedale, mentre le forze dell’ordine cercano di capire cosa sia successo.

ANCONA - Due interventi per abuso etilico nel giro di poche ore. E' quanto successo nella serata di ieri ad Ancona. Sul posto, in entrambi i casi, sono intervenuti i soccorritori della Croce Gialla di Ancona. Il primo soccorso è scattato attorno all'una di notte in piazza del Papa, dove una.

