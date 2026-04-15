Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Bibbiena durante un controllo stradale. Durante la verifica, sono stati trovati in suo possesso diversi grammi di cocaina pronti per lo spaccio e vari oggetti considerati armi da taglio. La polizia ha sequestrato la droga e gli strumenti, e l’uomo è stato portato in cella in attesa di ulteriori accertamenti.

Fermato durante un normale controllo stradale, è stato trovato con droga già pronta per lo spaccio e diversi oggetti atti ad offendere. Per questo un 37enne del posto è stato arrestato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Bibbiena. L’uomo, alla guida della propria auto, ha attirato l’attenzione dei militari per il suo comportamento agitato e nervoso. Un atteggiamento che ha spinto i Carabinieri ad approfondire il controllo con una perquisizione personale e del veicolo. All’interno dell’auto sono state trovate 13 dosi di cocaina già confezionate, insieme a due pistole a salve tipo replica, molto simili ad armi vere, tre coltelli con lama di circa 10 centimetri e una somma di denaro contante ritenuta legata all’attività di spaccio.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Bibbiena, in auto con cocaina e armi: arrestato 37enne

Notizie correlate

Napoli, fugge allo stop della Polizia: 37enne arrestato con cocainaTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico.

Tradito da uno sguardo verso il lavandino, arrestato 37enne con quasi 90 grammi di cocainaIl blitz ha preso il via durante un normale controllo alla circolazione stradale operato dai Carabinieri delle Stazioni di Ceccano e Supino Si è...

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Non farti truffare: via gli incontri a Soci, Bibbiena e Partina; La Misericordia di Bibbiena inaugura una nuova ambulanza; Scuola per stranieri e educazione stradale con i carabinieri di Bibbiena; Nuova ambulanza e mezzo antincendio per la Misericordia.

Ciclista di 34 anni investito da un'auto questa mattina a BibbienaArezzo, 30 ottobre 2025 – Giornata di incidenti nell’aretino. Un ciclista di 34 anni è stato investito da un'auto questa mattina in via Michelangelo a Bibbiena, in provincia di Arezzo. L'allarme è ... lanazione.it

Raggioli Store | Bibbiena facebook