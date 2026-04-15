Una persona è stata trovata a terra sul lungarno Galilei, con ferite sanguinanti e incapace di ricordare quanto accaduto. Sono stati alcuni passanti a notarla e a chiamare i soccorsi. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al trasporto dell’uomo in ospedale per le cure del caso. La zona è stata immediatamente isolata per le verifiche. Attualmente sono in corso le indagini per chiarire quanto accaduto.

Pisa, 15 aprile 2026 – Lo hanno trovato sanguinante dei passanti intorno alle 2.30 di domenica scorsa. L’uomo aveva un forte trauma cranico. Ha 43 anni ed è di origine straniera. Episodio ancora tutto da chiarire nei giorni scorsi. Nel cuore della notte, è scattato l’allarme che ha portato chi lo ha rinvenuto a chiamare il Nue, numero unico di emergenza. Dalla centrale hanno quindi passato la telefonata al 118 che ha inviato un’ambulanza della Pubblica assistenza di Pisa sul lungarno Galilei. I soccorritori hanno capito subito che la situazione era grave. Hanno cercato di stabilizzarlo. E poi lo hanno trasportato in ospedale in codice rosso, il più grave: era comunque in uno stato di alterazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trovato a terra sanguinante: “Non ricordo niente”. Era sul lungarno Galilei

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