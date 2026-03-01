Dramma nell' Agro 60enne trovato sanguinante in casa | muore in ospedale

Nella notte a Sant’Egidio del Monte Albino un uomo di circa 60 anni è stato rinvenuto sanguinante nella sua casa di Viale degli Aranci. Le prime ricostruzioni indicano una ferita da arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che lo hanno trasferito in ospedale. Purtroppo, l’uomo è deceduto poco dopo il ricovero.

🔗 Leggi su Salernotoday.it Travolta da un pickup, Graziella Carretta muore dopo 15 giorni in ospedale: 60enne denunciato per omicidio stradaleUn 60enne è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale e omissione di soccorso dalla polizia locale di Cinisello Balsamo (Milano). Trovato morto nell'Arno: dramma in CasentinoSono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Bibbiena a recuperare il corpo senza vita di un uomo, S.