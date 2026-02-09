spinto da una finestra e lasciato a terra sanguinante a marsala 2 arresti per tentato omicidio

Questa mattina a Marsala due persone sono state arrestate con l’accusa di tentato omicidio aggravato. La polizia ha fermato un tunisino che, secondo le indagini, avrebbe aggredito un altro uomo, dopo un acquisto di droga. La scena si è conclusa con il ferito spinto da una finestra e lasciato sanguinante a terra. Durante l’operazione, sono state sequestrate armi e stupefacenti. Un terzo uomo è stato invece deferito in stato di libertà. La vicenda si aggiunge a un quadro di tensioni legate allo sp

Eseguiti due arresti e un deferimento a Marsala, dove un cittadino tunisino è stato vittima di tentato omicidio aggravato nella notte tra il 27 e il 28 dicembre. L’aggressione sarebbe avvenuta dopo che la vittima si era recata in un appartamento per acquistare sostanze stupefacenti. L’azione violenta è stata ricostruita dagli investigatori e ha portato anche al sequestro di armi e droga. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono partite nella notte tra il 27 e il 28 dicembre, quando una Volante ha rinvenuto un cittadino tunisino privo di sensi e sanguinante, riverso a terra dietro una palazzina nel rione popolare di via Istria a Marsala. 🔗 Leggi su Virgilio.it

