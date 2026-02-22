Coppia trovata morta nella tenda lei era incinta di 8 mesi | sospetto choc sulla stufetta killer

Una coppia è stata trovata morta nella tenda lungo il fiume Tronto, perché si sospetta che una stufetta difettosa abbia causato un incendio. La donna, incinta di otto mesi, è stata trovata senza vita, mentre l’uomo è deceduto poco dopo. La tragedia mette in luce i rischi nascosti nelle tende di fortuna e la fragilità di chi cerca riparo in situazioni di emergenza. La comunità si interroga sui pericoli di queste soluzioni improvvisate.

© Thesocialpost.it - Coppia trovata morta nella tenda, lei era incinta di 8 mesi: sospetto choc sulla “stufetta killer”

Il dramma che si è consumato sulle sponde del fiume Tronto scuote nel profondo la comunità di Ascoli Piceno e apre una riflessione amara sulle solitudini moderne e sui pericoli invisibili che si nascondono dietro la ricerca di un rifugio di fortuna. La cronaca restituisce i contorni di una vicenda straziante dove la speranza di una nuova vita è stata spezzata dal freddo e da una tecnologia rudimentale utilizzata per contrastarlo. Maria Alejandra Nigrotti ed Evandro Maravalli sono stati ritrovati senza vita all’interno della loro tenda, un piccolo perimetro di tela che avrebbe dovuto proteggerli dalle intemperie e che invece si è trasformato in una trappola silenziosa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it Coppia trovata morta nella tenda, lei era incinta di 8 mesiUna coppia è stata trovata morta all’interno di una tenda abbandonata, probabilmente a causa delle basse temperature. Alessandra era incinta: trovata morta ad Ascoli in una tenda assieme a EvandroAlessandra, incinta, è stata trovata morta in una tenda vicino al fiume Tronto, insieme a Evandro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ascoli, due persone trovate morte in una tenda nei pressi del cimitero; Coppia trovata morta ad Ascoli Piceno; Morti in tenda ad Ascoli, il loro cane li ha vegliati per ore; Giallo ad Ascoli, coppia trovata morta in tenda lungo il fiume Tronto. Coppia trovata morta nella tenda, lei era incinta di 8 mesi: sospetto choc sulla stufetta killerIl dramma che si è consumato sulle sponde del fiume Tronto scuote nel profondo la comunità di Ascoli Piceno e apre una riflessione amara sulle solitudini ... thesocialpost.it Giallo ad Ascoli, coppia trovata morta in tenda lungo il fiume TrontoGiallo ad Ascoli Piceno per una coppia trovata senza vita sotto la ponte della circonvallazione nei pressi del cimitero.Da qualche tempo dormivano in una tenda piantata sulla riva del fiume Tronto, so ... veratv.it RAINEWS * ULTIM’ORA: «COPPIA TROVATA MORTA AD ASCOLI PICENO» x.com Coppia trovata senza #vita in via S. Serafino nei dintorni del cimitero - facebook.com facebook