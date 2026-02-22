Coppia trovata morta nella tenda lei era incinta di 8 mesi

Una coppia è stata trovata morta all’interno di una tenda abbandonata, probabilmente a causa delle basse temperature. La donna era incinta di otto mesi e si sospetta che il freddo intenso abbia contribuito al decesso. Le forze dell’ordine hanno rinvenuto i corpi in una zona isolata, dove spesso si rifugiano persone senza fissa dimora. La scoperta solleva interrogativi sulla presenza di altri soggetti coinvolti e sulle cause precise della tragedia.

In certi angoli di città il freddo non è solo una stagione: è una condizione che scava nelle ossa e nelle vite. Non è soltanto una temperatura che scende sotto lo zero, ma un peso che si posa sulle scelte quotidiane, sulle fragilità, sulle notti passate all’aperto. Una coperta tirata fin sopra il volto, qualche borsa accatastata, un riparo di fortuna. Poi il buio, il sonno e quel silenzio che, quando si prolunga troppo, si trasforma in paura. >> C’è Posta per Te, chiudono la busta in faccia alla mamma e in studio finisce malissimo. Mai successo prima Ad Ascoli Piceno, lungo le sponde del fiume Tronto, una mattina apparentemente uguale alle altre si è improvvisamente spezzata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Alessandra era incinta: trovata morta ad Ascoli in una tenda assieme a EvandroAlessandra, incinta, è stata trovata morta in una tenda vicino al fiume Tronto, insieme a Evandro.

Chi erano Maria Alejandra Nigrotti ed Evandro Maravalli, la coppia in attesa di un bimbo trovata morta in una tendaMaria Alejandra Nigrotti ed Evandro Maravalli sono stati trovati morti in una tenda lungo il fiume Tronto ad Ascoli, dopo che erano scomparsi durante un'escursione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ascoli, due persone trovate morte in una tenda nei pressi del cimitero; Coppia trovata morta ad Ascoli Piceno; Morti in tenda ad Ascoli, il loro cane li ha vegliati per ore; Giallo ad Ascoli, coppia trovata morta in tenda lungo il fiume Tronto.

Coppia trovata morta nella tenda, lei era incinta di 8 mesi: sospetto choc sulla stufetta killerIl dramma che si è consumato sulle sponde del fiume Tronto scuote nel profondo la comunità di Ascoli Piceno e apre una riflessione amara sulle solitudini ... thesocialpost.it

Giallo ad Ascoli, coppia trovata morta in tenda lungo il fiume TrontoGiallo ad Ascoli Piceno per una coppia trovata senza vita sotto la ponte della circonvallazione nei pressi del cimitero.Da qualche tempo dormivano in una tenda piantata sulla riva del fiume Tronto, so ... veratv.it

RAINEWS * ULTIM’ORA: «COPPIA TROVATA MORTA AD ASCOLI PICENO» x.com

Coppia trovata senza #vita in via S. Serafino nei dintorni del cimitero - facebook.com facebook