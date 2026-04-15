Trombosi e cancro Bergamo capitale della ricerca | A confronto esperti da tutto il mondo

Bergamo si prepara a ospitare un evento internazionale dedicato allo studio della trombosi in relazione al cancro. Esperti provenienti da vari Paesi si riuniranno per confrontarsi su questa tematica, che coinvolge aspetti clinici e di ricerca. L’appuntamento mira a condividere dati e metodologie, sottolineando l’interesse globale verso questa problematica. La città si conferma così come centro di eccellenza nel settore medico, attirando attenzione internazionale.

Bergamo diventa punto di riferimento mondiale per la ricerca medica nel campo della trombosi associata al cancro. Da venerdì 17 a domenica 19 aprile in città avrà luogo la 13esima edizione dell’ International Conference on Thrombosis and hemostasis issues in cancer (ICTHIC), conferenza internazionale sulla trombosi e dell’emostasi nel cancro. L’iniziativa, presieduta dalla professoressa Anna Falanga, dal professor Benjamin Brenner e dal professor Alok A. Khorana, si svolgerà al Centro Congressi Giovanni XXIII, in viale Papa Giovanni XXIII, 106, con l’intervento dei massimi esperti del settore e ricercatori affermati su scala internazionale....🔗 Leggi su Bergamonews.it

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