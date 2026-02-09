Padova | Filosofia e Scienza a confronto nel workshop internazionale del 2026 con esperti da tutto il mondo

Padova si prepara ad accogliere un workshop internazionale nel 2026 dedicato al confronto tra filosofia e scienza. Esperti da tutto il mondo arriveranno in città per discutere e approfondire i legami tra due ambiti spesso considerati opposti o separati. L’evento si svolgerà tra alcune strutture universitarie e promette di portare nuove idee e spunti di riflessione, attirando studiosi e studenti interessati a capire come pensiero e metodo scientifico si influenzano a vicenda.

Ecco l’articolo richiesto, strutturato secondo le indicazioni fornite: Padova si prepara ad ospitare un importante workshop internazionale che esplorerà il complesso rapporto tra filosofia e scienza. L’evento, denominato “Philosophy and Science”, si terrà il 9 e 10 febbraio 2026 presso la Sala delle Edicole del Palazzo del Capitanio, e vedrà la partecipazione di studiosi provenienti da Italia, Cina e altre nazioni, con una Lectio Magistralis del Prof. Timothy Williamson. Il workshop è organizzato dall’Istituto Confucio dell’Università di Padova in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.🔗 Leggi su Ameve.eu

