Trofeo Soldati sul green La vittoria a Fabio Lazzari

Domenica si è svolta la gara giovanile “Teodoro Soldati” sui green del Cus Ferrara Golf, con la partecipazione di 60 giovani atleti. La competizione si è giocata su un percorso di 18 buche, coinvolgendo sia ragazze che ragazzi. Alla fine, la vittoria è andata a Fabio Lazzari. La manifestazione ha visto la presenza di numerosi partecipanti provenienti da diverse zone.

Si è disputata domenica sui green del Cus Ferrara Golf, la gara giovanile “ Teodoro Soldati ”, che ha visto la partecipazione di 60 tra ragazzi e ragazze, impegnati sulla distanza delle 18 buche. Dato numerico che sottolinea un’ottima partecipazione condita da risultati di rilievo, in un contesto reso ancora più speciale dalle eccellenti condizioni del campo e da un’atmosfera coinvolgente ed emozionante che ha accompagnato tutta la giornata di gara. Parallelamente, si è disputata anche una competizione su 9 buche Stableford, riservata alla categoria giovanile con handicap superiore a 36.1, che ha visto la partecipazione di 25 giocatori. Dato che sommato al precedente testimonia la grande vitalità del movimento giovanile.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Trofeo Soldati sul green. La vittoria a Fabio Lazzari Trofeo Fit Therapy al Cus. Sul green vince BelliniHa debuttato al Cus Ferrara Golf, il trofeo Fit Therapy, nuovo ingresso nel calendario ufficiale delle competizioni del circolo dopo la gara... MOUNTAIN BIKE. Trofeo dei 10 Comuni. La vittoria di RizzoIl Trofeo dei 10 Comuni di mountain bike promosso dal Comitato Uisp Empoli Valdelsa è tornato in provincia di Pisa con la settima prova svoltasi a...