Negli ultimi anni, il numero di libri presenti nei nidi è triplicato, rendendo la lettura una componente stabile nei programmi educativi delle strutture. Questa crescita riguarda quasi tutte le strutture, che hanno integrato i libri nelle attività quotidiane dei bambini. La diffusione di materiali cartacei mira a favorire l’abitudine alla lettura fin dalla prima età. L’uso dei libri si è consolidato come parte integrante delle pratiche educative, rappresentando un elemento di continuità nelle routine dei piccoli.

Triplicare la presenza dei libri nei nidi e vedere che oggi la lettura è parte stabile del progetto educativo nella quasi totalità delle strutture significa aver costruito le condizioni perché diventi un’abitudine. È in questa fase che si formano competenze che vanno oltre la lettura, e questo è particolarmente rilevante nei contesti più fragili, dove anticipare l’incontro con i libri contribuisce a ridurre le disuguaglianze e a offrire a tutti i bambini una base più solida per crescere": lo sottolinea il presidente dell’Aie, Associazione Italiana Editori, Innocenzo Cipolletta, commentando i risultati del progetto #ioleggoperchéLab-Nidi che...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Triplicati i libri negli asili: base per crescere

Carrara: musica e libri per far crescere i piccoli in bibliotecaVenerdì 17 aprile alle ore 16,30, la Biblioteca Civica ‘Lodovici’ di Carrara aprirà le sue porte in piazza Gramsci per un appuntamento dedicato alla...

"Meno costi e più posti negli asili"Un nuovo modello tariffario per gli asili nido dell’Unione del Sorbara per sostenere concretamente le famiglie.