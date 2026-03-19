Meno costi e più posti negli asili

L’Unione del Sorbara ha introdotto un nuovo modello tariffario per gli asili nido, con l’obiettivo di ridurre i costi e aumentare i posti disponibili per le famiglie. La riforma riguarda specificamente le tariffe e la capacità di accoglienza delle strutture, senza modifiche alle modalità di accesso o ai criteri di ammissione. L’intervento mira a offrire un supporto più diretto alle famiglie che usufruiscono dei servizi.

Un nuovo modello tariffario per gli asili nido dell’ Unione del Sorbara per sostenere concretamente le famiglie. Il nuovo sistema, approvato dal Consiglio dell’Unione con l’intento di favorire l’accesso alle strutture per l’infanzia da 0 a 3 anni, si fonda su una contribuzione progressiva legata all’Isee e su un modello integrato di agevolazioni che mette insieme le risorse dei Comuni, il Bonus Nido, erogato dall’Inps, e gli interventi statali e regionali, finalizzati ad ampliare l’offerta educativa 0-3 anni, e così ridurre i costi a carico delle famiglie. Grazie a questo sistema coordinato, una parte significativa delle famiglie potrà accedere al servizio con costi molto contenuti o azzerati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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