Tributaristi a ottobre VIII congresso nazionale ?

A ottobre si terrà l’ottavo congresso nazionale dedicato ai professionisti del settore tributario. Prima dell’evento, si sono concluse le preselezioni dei candidati che potranno entrare nella lista dei consiglieri aggiunti, presentata dal consiglio nazionale uscente. La selezione dei nominativi è avvenuta nelle fasi precedenti, puntando a definire i rappresentanti che prenderanno parte alla riunione. La data e i dettagli specifici dell’appuntamento non sono ancora stati comunicati ufficialmente.

(Adnkronos) – Si sono concluse le preselezioni dei nominativi dei nuovi consiglieri aggiunti che potranno far parte della lista che il Consiglio nazionale uscente presenterà all’ VIII Congresso nazionale Int. La data è stabilita per il 9 ottobre a Roma, con l’ultima riunione del Consiglio nazionale l’8 ottobre, i delegati congressuali voteranno la nuova dirigenza. L'articolo Tributaristi, a ottobre VIII congresso nazionale? proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione....🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate VIII Congresso UILA Territoriale Parma e Piacenza: confermata la Segretaria Generale Laura PagliaraSi è svolto oggi, presso il Castello di Felino, l’VIII Congresso della UILA territoriale di Parma e Piacenza. Sony xperia 1 viii e 10 viii avvistati nel database imei globalesony mobile ha vissuto un 2025 impegnativo, ma le indicazioni emergenti lasciano intravedere una rilancio della linea smartphone per il 2026.