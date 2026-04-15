Tribunale imbrattato di vernice nera durante la protesta ambientalista | cinque attivisti a processo

Cinque attivisti di Ultima Generazione sono stati rinviati a giudizio dopo aver imbrattato con vernice nera il Tribunale di Ancona il 4 ottobre 2024. La protesta, portata avanti dagli attivisti, ha causato danni alla facciata dell'edificio giudiziario. La data dell'udienza preliminare non è ancora stata fissata. La vicenda ha suscitato reazioni da parte delle autorità e di altri soggetti coinvolti.

ANCONA - Andranno a processo i cinque attivisti di Ultima Generazione che il 4 ottobre 2024 imbrattarono con manate di vernice nera il Tribunale di Ancona. La Procura aveva chiuso le indagini a febbraio ed era stata fissata l’udienza predibattimentale per loro che si è tenuta nei giorni scorsi.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Tribunale imbrattato di vernice nera, cinque attivisti di Ultima Generazione verso il processo Leggi anche: Tribunale imbrattato. Raid, autori individuati. Cinque verso il processo Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: I bambini tolti alla famiglia, il centro storico imbrattato di rosso, le indagini. Il punto sul caso Caprese; Un assalto a colpi di spray. Scritte contro i giudici difendono la casa nel bosco; Scritte choc nella notte a Vasto contro giudici e servizi sociali: imbrattati chiesa, scuola e Questura. Imbrattarono il Tribunale di Ancona, cinque attivisti a processo- ANCONA, 15 APR - Saranno processati i cinque attivisti di Ultima Generazione che il 9 ottobre 2024 imbrattarono con manate di vernice nera ... notizie.tiscali.it Tribunale imbrattato. Raid, autori individuati. Cinque verso il processoLa loro era stata un’azione di protesta di tipo ambientalista. Con della vernice nera avevano imbrattato l’ingresso del tribunale di Ancona, in pieno centro, nella piazzetta di largo Bachelet, su ... ilrestodelcarlino.it PREZZA, 10 Aprile - Prima avrebbe imbrattato il necrologio con scritte ingiuriose e offensive e poi lo avrebbe strappato. A coglierla sul fatto sono stati i parenti dell'estinto. La vicenda, che ha scosso la piccola comunità di Prezza, potrebbe avere uno strascico g facebook