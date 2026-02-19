tribunale imbrattato raid autori individuati cinque verso il processo

Tre giovani hanno dipinto di nero l’ingresso del tribunale di Ancona per protestare contro le decisioni giudiziarie. La loro azione, avvenuta nel cuore della città, ha attirato l’attenzione di passanti e forze dell’ordine. Gli autori sono stati identificati e si preparano a comparire davanti al giudice tra pochi giorni. La manifestazione ha suscitato reazioni contrastanti tra cittadini e avvocati, mentre le autorità indagano sui motivi alla base del gesto. La vicenda resta sotto osservazione, con il processo che si avvicina rapidamente.

La loro era stata un’azione di protesta di tipo ambientalista. Con della vernice nera avevano imbrattato l’ingresso del tribunale di Ancona, in pieno centro, nella piazzetta di largo Bachelet, su corso Mazzini. C’erano manate ovunque, per terra, sulle pareti esterne, su quelle interne. Gli attivisti di Ultima Generazione si erano sporcati anche addosso, sulle magliette, sul viso, con le stesse manate nere. Era il 4 ottobre del 2024 e la protesta era stata fatta in concomitanza con il primo giorno del G7 Salute che si era tenuto alla Mole di Ancona. Adesso in cinque rischiano di finire a processo per deturpamento e imbrattamento di un immobile di interesse storico e architettonico e, solo due attivisti, anche per manifestazione non autorizzata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

