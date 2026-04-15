Trezzo e la rinascita sportiva la Tritium torna in alto | Un orgoglio per la città

Nel mese di aprile 2026, la squadra di calcio locale ha conquistato ventuno vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte, portando la società al ritorno in una categoria superiore. La squadra ha ottenuto risultati significativi nel corso della stagione, contribuendo a riaccendere l’interesse sportivo nella città. La promozione è stata accolta con entusiasmo tra tifosi e cittadini, che vedono nel successo sportivo un segnale di rinascita per il territorio.

Trezzo (Milano), 15 aprile 2026 – Ventuno vittorie, sei pareggi, cinque sconfitte. Numeri che raccontano molto, ma non tutto. Perché la stagione della Tritium non si misura soltanto con le statistiche, ma con un’ identità ritrovata, con un’intera comunità che torna a sognare. La promozione. Domenica alla Rocca, la squadra di Trezzo sull’Adda ha scritto il finale perfetto: vittoria per 3-1 sul Fanfulla e promozione matematica in Serie D, quando mancano ancora due giornate al termine. È la terza volta nella storia del club, ma il sapore è quello delle grandi imprese. "«In cuor mio l’ho saputo fin dall’inizio che era la stagione giusta – dice il presidente Enrico Ortelli – per me è il secondo scudetto, ma il primo costruito dall’inizio alla fine.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Trezzo e la rinascita sportiva, la Tritium torna in alto : “Un orgoglio per la città” Alessia Polieri, il Comune premia la nuotatrice: “Un orgoglio per la città”Imola, 29 gennaio 2026 – La città rende omaggio a una delle sue atlete più rappresentative. Musica e solidarietà a Niscemi: il 25 aprile un grande concerto per la rinascita della città dopo la franaLa comunità di Niscemi prova a rimettersi in gioco dopo i pesanti disagi causati dalla recente frana.