Alessia Polieri il Comune premia la nuotatrice | Un orgoglio per la città

Domani alle 17, il Comune di Imola premia Alessia Polieri. Il sindaco Marco Panieri consegnerà un riconoscimento ufficiale alla nuotatrice, che ha portato tanti successi alla città a livello nazionale e internazionale. Un gesto semplice, ma che dimostra quanto la città apprezzi le sue atlete.

Imola, 29 gennaio 2026 – La città rende omaggio a una delle sue atlete più rappresentative. Domani alle 17, in Municipio, il sindaco Marco Panieri incontrerà la nuotatrice imolese Alessia Polieri per la consegna di un riconoscimento ufficiale conferito per una carriera sportiva di straordinario valore e per i risultati ottenuti a livello nazionale e internazionale. “Un’atleta che ha rappresentato Imola sui più importanti palcoscenici internazionali” . Come sottolineato ieri dall’amministrazione comunale, il riconoscimento vuole essere “un segno di gratitudine e di orgoglio della comunità imolese verso un’atleta che, con impegno, disciplina e risultati, ha rappresentato Imola sui più importanti palcoscenici sportivi internazionali”, contribuendo “in modo significativo al prestigio dello sport italiano e all’immagine della città”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

