Venerdì 20 marzo, su Canale 5, è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi. Durante la serata si sono verificati diversi scontri tra i concorrenti e sono nate nuove alleanze tra alcuni di loro. La puntata ha visto anche momenti di tensione e dialoghi accesi tra i partecipanti.

Venerdì 20 marzo, in prima serata su Canale 5, torna un nuovo appuntamento con il Grande Fratello, il reality condotto da Ilary Blasi. In studio, al suo fianco, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare le prime dinamiche nate all’interno della Casa. Prime dinamiche tra leggerezza e tensioni. I primi giorni di convivenza sono trascorsi tra momenti di leggerezza e le prime incomprensioni. A catturare l’attenzione sono state soprattutto “le bionde” del reality. Da una parte, Alessandra Mussolini e Paola Caruso hanno dato vita a una coppia inedita e affiatata, capace di divertire i coinquilini con siparietti ironici. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Grande Fratello Vip: seconda puntata tra scontri accesi e nuove alleanze

Articoli correlati

GRANDE FRATELLO VIP: SECONDA PUNTATA TRA VECCHIE RUGGINI E NUOVE AMICIZIEVenerdì 20 marzo, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello”, il reality show condotto da Ilary Blasi.

Grande Fratello Vip 2026, stasera in diretta la seconda puntata: la sfida per chi otterrà l’immunitàVenerdì 20 marzo, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Grande Fratello Vip

Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, quando va in onda la seconda puntata; Grande Fratello Vip, è subito caos: un big verso il ritiro e il regista prevede un secondo flop. Cosa succede; Grande Fratello Vip al via, quando inizia: concorrenti e dove vederlo; Grade Fratello Vip 2026 puntata oggi 17 marzo: si parte! News ultima ora.

Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di venerdì 20 marzo. Nomination, eliminati e sondaggiStasera, venerdì 20 marzo 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi: chi sarà il preferito? superguidatv.it

Grande Fratello Vip: televoto di massa (sorprendente), primo ritiro e chi viene eliminato. Cosa vedremo staseraOggi venerdì 20 marzo 2026 va in scena la seconda diretta del reality show condotto da Ilary Blasi, chiamata a scongiurare il flop d’ascolti: i sondaggi ... libero.it

Colpo di scena al Grande Fratello Vip, è proprio lei a salutare tutti e aprire la porta rossa - facebook.com facebook

La puntata d'esordio del "Grande Fratello Vip 2026" è la meno seguita di sempre: perché il reality non funziona più x.com