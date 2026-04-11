Al via il campionato di softball serie B | esordio per l’Atoms’ Chieti a Grosseto

Domenica 12 aprile 2026 inizia il campionato di softball di serie B, con la squadra dell’Asd Atoms’ Chieti che farà il suo debutto in trasferta a Grosseto. La formazione abruzzese è l’unica rappresentante della regione nella categoria seniores di questo torneo nazionale. La stagione si apre con questa partita e proseguirà con incontri programmati in diverse città italiane.