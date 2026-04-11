Al via il campionato di softball serie B | esordio per l’Atoms’ Chieti a Grosseto
Domenica 12 aprile 2026 inizia il campionato di softball di serie B, con la squadra dell’Asd Atoms’ Chieti che farà il suo debutto in trasferta a Grosseto. La formazione abruzzese è l’unica rappresentante della regione nella categoria seniores di questo torneo nazionale. La stagione si apre con questa partita e proseguirà con incontri programmati in diverse città italiane.
Domenica 12 aprile 2026 prenderà il via il campionato di Softball serie B, che vede protagonista la squadra dell’Asd Atoms’ Chieti, unica realtà di softball abruzzese iscritta a un campionato - categoria seniores. La società teatina debutterà sul campo di Grosseto, contro il Cali Roma e poi.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Il Tennis Chieti pronto all’esordio assoluto nel campionato nazionale di Serie B1
Federazione Italiana Baseball Softball e Allianz insieme fino al 2029 con sponsorizzazione delle Nazionali Élite di Baseball e SoftballLa Federazione Italiana Baseball Softball e Allianz annunciano una nuova partnership, suggellata dall’accordo quadriennale di sponsorizzazione che li...