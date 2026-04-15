A Treviso, il settore dell’artigianato si conferma protagonista dell’export, con circa 9.000 imprese attive. La produzione locale si basa su officine, laboratori e piccole aziende che, nonostante le difficoltà dei mercati internazionali, continuano a operare con costanza. La presenza di queste realtà rappresenta una componente fondamentale dell’economia della Marca Trevigiana.

Il cuore produttivo della Marca Trevigiana mostra una resilienza strutturale fatta di officine, laboratori e piccole realtà, nonostante le turbolenze dei mercati globali. Con oltre 9.000 imprese specializzate nel Made in Italy, la provincia si conferma un pilastro del sistema veneto, sostenendo l’occupazione per 120.134 lavoratori e posizionandosi al terzo posto regionale per numero di aziende legate all’export. L’ossatura artigiana che sostiene l’export provinciale. Analizzando il tessuto economico locale, emerge con forza la componente della micro-imprenditorialità: il 52,3% delle 9.030 aziende del settore è costituito da imprese artigiane. Questo dato non è solo una statistica, ma rappresenta l’anima operativa di un territorio che conta 4.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Treviso: l’artigianato guida l’export con 9.000 imprese vincenti

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