Abruzzo | 3M€ per artigianato comunità e export – nuove risorse

La regione Abruzzo ha deciso di investire 3 milioni di euro per sostenere artigiani, comunità locali e aziende che vogliono esportare. La giunta regionale ha destinato le risorse per rafforzare le cooperative di comunità e promuovere progetti di internazionalizzazione. L’obiettivo è aiutare le imprese a crescere e creare nuove opportunità di lavoro. Le somme saranno distribuite attraverso bandi dedicati, con l’intento di favorire una ripresa economica concreta. Le prime iniziative partiranno nelle prossime settimane.

Abruzzo: 3 milioni per rilanciare economia tra comunità, artigianato e export. La giunta regionale dell'Abruzzo ha riallocato 3 milioni di euro per sostenere lo sviluppo economico, puntando su cooperative di comunità, artigianato e progetti di internazionalizzazione delle imprese. L'iniziativa, annunciata dall'assessore Tiziana Magnacca, mira a rafforzare il tessuto produttivo regionale e a valorizzare le eccellenze abruzzesi sui mercati internazionali, con un occhio di riguardo alle aree interne. Un sostegno alle comunità locali. La riprogrammazione dei fondi prevede un investimento di 700mila euro per le cooperative di comunità, considerate un pilastro per la permanenza di persone nei territori più marginali.