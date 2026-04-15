Un noto giornalista ha rivelato che il prossimo progetto per la nazionale prevede l’ingaggio di Ranieri come direttore tecnico, mentre Allegri dovrebbe ricoprire il ruolo di allenatore. La notizia circola tra le fonti vicine al mondo del calcio e non è ancora ufficiale. Non sono state fornite ulteriori conferme o dettagli ufficiali da parte delle istituzioni coinvolte. La situazione resta da seguire nelle prossime settimane.

: “Ranieri Direttore Tecnico e Allegri come allenatore. Ve la giro esattamente come mi è arrivata” Nel dibattito sul futuro della Nazionale italiana spunta anche una voce che, se confermata, ridisegnerebbe in profondità l’assetto del calcio azzurro. A rilanciarla è stato Riccardo Trevisani, intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, dove ha riportato un’indiscrezione ricevuta nelle ultime ore, senza però sbilanciarsi sulla sua reale fondatezza. Il giornalista ha precisato subito di non poter verificare la notizia. Ma ha comunque riferito il contenuto del messaggio che gli sarebbe arrivato, legato a una possibile nuova struttura federale e tecnica per l’Italia.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Trevisani lancia l’indiscrezione sul futuro della Nazionale

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