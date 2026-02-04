La Juventus pensa già al calciomercato estivo e uno dei nomi caldi è Mauro Icardi. L’attaccante del Galatasaray potrebbe arrivare a parametro zero, dato che il suo contratto scade a giugno. La società fa i conti e valuta se puntare su di lui per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. La trattativa resta aperta e le prossime settimane saranno decisive.

Icardi Juve, il contratto in scadenza porta l’argentino ad essere un nome appetibile per il calciomercato estivo. Le ultime sul suo futuro. Il calciomercato estivo 2026 promette di infiammarsi attorno a uno dei profili più iconici e discussi degli ultimi anni. Nonostante manchino ancora diversi mesi all’apertura ufficiale delle trattative, il nome di Mauro Icardi è tornato prepotentemente a circolare nei corridoi del potere calcistico europeo e mediorientale. Dopo le stagioni vissute da protagonista assoluto in Turchia con la maglia del Galatasaray, il centravanti argentino sembra pronto per un’ultima, grande sfida in un campionato d’élite. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Icardi Juve, l’argentino in bianconero a zero in estate? L’indiscrezione sul futuro dell’attaccante del Galatasaray

Approfondimenti su Icardi Juve

La Juventus ha fatto un sondaggio per Mauro Icardi, attaccante del Galatasaray.

L’interesse del club turco per Openda, attualmente alla Juventus, si fa sempre più concreto.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Icardi Juve

Argomenti discussi: Icardi alla Juventus, clamorosa trattativa di mercato: ritroverebbe Spalletti, le cifre dell’affare; Icardi-Juve, clamoroso! L'ultimo scenario per l'attacco 'chiamato' da... Spalletti; Icardi aveva voglia di Juve: Segno dieci gol in sei mesi. Ecco perché non è arrivato; Spalletti e l'elogio a Icardi: Uno dei più forti, nel sangue ha...

Icardi, perché non è tornato in Italia: dalla telefonata con la Juve al sondaggio del Milan, tutti i retroscenaDa Juventus a Milan, Roma e Como: tutti volevano Icardi ma nessuno lo ha preso. Il retroscena della trattativa con la Juve e il muro da 15 milioni del Gala. lifestyleblog.it

Retroscena Icardi: nessun messaggio dell’argentino ai bianconeri. Il giocatore è stato proposto ma la dirigenza ha deciso di non procedereFabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha rivelato alcuni retroscena in merito all'interesse della Juventus per Mauro Icardi che si è registrato il penultimo giorno di ... tuttojuve.com

L'agente di Icardi a TMW: "Mai detto che avrebbe fatto 10 goal alla Juve", e sulla richiesta del Galatasaray... facebook

Juventus-Icardi, com'è nata la pazza idea: il retroscena e perché non si è concretizzata #SkySport #SkyCalciomercato x.com