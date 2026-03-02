Un richiamo riguarda uno dei formaggi più diffusi sulle tavole italiane: il Grana Padano in stick. L’allerta è stata diffusa dalle autorità competenti, che hanno rilevato problemi di sicurezza alimentare nel prodotto. La notizia ha suscitato attenzione tra i consumatori e i rivenditori, mentre si attendono ulteriori dettagli e indicazioni ufficiali sul ritiro dal mercato.

La sicurezza alimentare è un tema delicato, che tocca da vicino la nostra quotidianità, ovviamente. I campanelli d’allarme sono ormai frequenti e preoccupano soprattutto quando si parla di prodotti che finiscono spesso sulle nostre tavole. I controlli non mancano, certo, ma occorre attenzione sotto l’aspetto informativo. È il caso di restare sempre aggiornati sugli ultimi richiami effettuati, come quello annunciato da Esselunga, relativo a dei bastoncini di formaggio. Stick formaggio richiamati: i dettagli. Il Ministero della Salute e la catena di supermercati Esselunga hanno diffuso un avviso di richiamo precauzionale. Nel mirino è finito il Grana Padano DOP, tra i simboli dell’eccellenza del Made in Italy. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grana Padano in stick richiamato, il motivo dell’allerta

Grana Padano ritirato dal mercato, allerta seria. Scatta l’allarme: “Non solo quel prodotto”Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo che riguarda due lotti di Grana Padano DOP venduto in porzioni già tagliate e...

Allerta alimentare, richiamati lotti di Grana Padano e Gorgonzola: rischio corpi estranei e ListeriaDue lotti di Grana Padano DOP venduto in pezzetti già tagliati e preconfezionati sono stati richiamati dal commercio per un possibile rischio fisico...

Approfondimenti e contenuti su Grana Padano.

Discussioni sull' argomento Gorgonzola dolce e tartare richiamate per Listeria; Pollo dalla Romania richiamato per sospetta Salmonella.

Grana Padano ritirato dal mercato per corpi estranei, marche e lottiRichiamo di Grana Padano e Gorgonzola: cosa sapere subito Due lotti di Grana Padano in tocchetti e un lotto di Gorgonzola Dop Dolce sono stati richiam ... assodigitale.it

Grana Padano in pezzi richiamato dal mercato, rischio presenza di corpi estranei: ecco le marche e i lotti interessatiAttenzione a due lotti di grana padano venduto in pezzettini già tagliati e preconfezionati in vaschetta di plastica che sono stati richiamati dal commercio per un possibile rischio ... ilmessaggero.it

Attenzione a questa nuova allerta alimentare! #GranaPadano - facebook.com facebook

#grana padano in pezzi richiamato dal mercato, rischio presenza di corpi estranei: ecco le marche e i lotti interessati x.com