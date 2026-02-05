Milano-Cortina le Olimpiadi non fanno il miracolo | niente boom per gli affitti brevi

Le Olimpiadi Milano-Cortina non portano il boom degli affitti brevi che molti si aspettavano. Da quando sono iniziate, il mercato degli affitti turistici a Milano si è mostrato più stabile e meno in fermento del previsto. Le prenotazioni non sono aumentate come in passato e molti proprietari segnano meno richieste rispetto agli anni scorsi. La città sembra aver assorbito l’effetto Olimpiadi senza grandi scosse, lasciando intendere che il settore degli affitti brevi si sta consolidando su livelli più realistici.

Milano, 5 feb. (Adnkronos) - Con l'avvio delle Olimpiadi Milano-Cortina, il mercato degli affitti turistici milanesi mostra già con chiarezza i suoi equilibri reali. I dati ufficiali del Ministero del Turismo, ma anche provenienti da elaborazioni sui portali di prenotazione, sono stati elaborati dal Centro Studi SoloAffitti e indicano che oltre il 95% dell'offerta ricettiva cittadina è composta da appartamenti senza servizi di ristorazione e che le strutture attive hanno raggiunto quota 18.800 a gennaio 2026, in crescita rispetto alle 17.600 del 2025 e alle 16.200 del 2024, ma senza alcun boom riconducibile all'evento olimpico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

