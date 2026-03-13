La Russia sta beneficiando economicamente dalla guerra in Medio Oriente grazie alla recente svolta sul mercato del petrolio. Secondo analisti ed esperti, il conflitto tra Iran e Usa-Israele ha aperto opportunità per Mosca di aumentare i propri guadagni nel settore energetico. Le esportazioni di petrolio sono aumentate e le entrate russe sono in crescita in questo ambito. La Russia si conferma così come una delle grandi vincitrici del conflitto in corso nella regione.

«La Russia è la grande vincitrice della guerra in Medio Oriente». Analisti ed esperti concordano: il conflitto tra l'Iran e Usa-Israele ha offerto a Mosca un'inaspettata ancora di salvezza economica, almeno per il momento. Prima della guerra, le aziende del Cremlino faticavano a vendere il proprio petrolio a causa delle sanzioni occidentali. Le turbolenze nel Golfo promettono ora di stimolare una nuova domanda di greggio russo, rafforzando potenzialmente la posizione di Mosca nelle relazioni con Cina, India e altri importanti importatori. Anche gli Stati Uniti, su decisione di Donald Trump, hanno allentato alcune sanzioni, consentendo ad alcuni acquirenti di acquistare greggio di Mosca. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Russia, quanto sta guadagnando dalla guerra in Iran (grazie alla svolta sul petrolio)

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