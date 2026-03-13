Russia quanto sta guadagnando dalla guerra in Iran grazie alla svolta sul petrolio

Da ilmessaggero.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Russia sta beneficiando economicamente dalla guerra in Medio Oriente grazie alla recente svolta sul mercato del petrolio. Secondo analisti ed esperti, il conflitto tra Iran e Usa-Israele ha aperto opportunità per Mosca di aumentare i propri guadagni nel settore energetico. Le esportazioni di petrolio sono aumentate e le entrate russe sono in crescita in questo ambito. La Russia si conferma così come una delle grandi vincitrici del conflitto in corso nella regione.

«La Russia è la grande vincitrice della guerra in Medio Oriente». Analisti ed esperti concordano: il conflitto tra l'Iran e Usa-Israele ha offerto a Mosca un'inaspettata ancora di salvezza economica, almeno per il momento. Prima della guerra, le aziende del Cremlino faticavano a vendere il proprio petrolio a causa delle sanzioni occidentali. Le turbolenze nel Golfo promettono ora di stimolare una nuova domanda di greggio russo, rafforzando potenzialmente la posizione di Mosca nelle relazioni con Cina, India e altri importanti importatori. Anche gli Stati Uniti, su decisione di Donald Trump, hanno allentato alcune sanzioni, consentendo ad alcuni acquirenti di acquistare greggio di Mosca. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

russia quanto sta guadagnando dalla guerra in iran grazie alla svolta sul petrolio
© Ilmessaggero.it - Russia, quanto sta guadagnando dalla guerra in Iran (grazie alla svolta sul petrolio)

Articoli correlati

Ecco quanto sta guadagnando la Russia di Putin dalla guerra del Golfo (e perché è un problema per l'Europa)Nelle ultime due settimane le entrate di Mosca sono già state di circa 2,4 miliardi di dollari superiori a quanto sarebbero state senza la terza...

Leggi anche: Chi "vola" grazie alla guerra in Iran e quanto ci potrebbe costare

Altri aggiornamenti su Russia quanto sta guadagnando dalla...

Temi più discussi: La Russia ha tutto da guadagnare dalla guerra in Iran; Russia, possibile vincitrice della mossa iraniana su Hormuz; Guerra Iran, petrolio e missili: Russia e Cina più forti, Kiev rischia; Energia e sanzioni così l’Iran si è alleato con Cina e Russia.

Quanto sta guadagnando la Russia dalla guerra del Golfo? Almeno 1 miliardo in più a settimana. Ecco perchéNelle ultime due settimane le entrate di Mosca sono già state di circa 2,4 miliardi di dollari superiori a quanto sarebbero state senza la terza guerra del Golfo e la sospensione delle sanzioni all’ac ... msn.com

Caro petrolio: la Russia guadagna fino a 150 mln al giornoLa Russia sta incassando fino a 150 milioni di dollari al giorno di entrate aggiuntive per il bilancio grazie alle vendite di petrolio, diventando il principale beneficiario del conflitto in Medio ... lamilano.it

Trova facilmente notizie e video collegati.