Stop ai treni veloci sulla linea AV Roma -Firenze per lavori questo weekend e 6 ore per raggiungere Milano dalla capitale

Da mezzanotte di oggi fino alle 15 di domenica 12 aprile, i treni veloci sulla linea tra Roma e Firenze saranno sospesi a causa di interventi di potenziamento tecnologico. Durante questo periodo, chi deve viaggiare verso Milano dalla capitale potrebbe incontrare ritardi di circa sei ore. I viaggiatori sono invitati a pianificare con attenzione i propri spostamenti e a consultare gli orari aggiornati prima di partire.

Chi deve prendere un treno nelle prossime ore si armi di santa pazienza. Quello in arrivo sarà un weekend di passione per il traffico ferroviario italiano: dopo la frana in Molise, che ha sospeso la circolazione sulla linea adriatica (la riapertura è prevista a breve ma in modo contingentato) da stanotte scatterà anche lo stop dei convogli lungo l'asse Roma-Firenze per lavori di potenziamento tecnologico nel tratto Orvieto-Settebagni della direttrice Av Roma-Firenze. Inevitabile immaginare forti disagi per chi viaggerà. Come comunicato da Rfi, dalla mezzanotte tra oggi e sabato fino alle ore 15 di domenica 12 aprile ci sarà lo stop alla circolazione sulla linea Av Roma-Firenze mentre su quella convenzionale tra Orte e Roma Tiburtina il fermo sarà dalle 14 di sabato alle 6 di domenica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Stop ai treni veloci sulla linea AV Roma -Firenze per lavori questo weekend e 6 ore per raggiungere Milano dalla capitale Leggi anche: Stop ai treni veloci sulla linea AV Roma -Firenze per lavori questo weekend e 5 ore per raggiungere Milano dalla capitale Stop ai treni sulla linea dell’Alta Velocità Roma-Firenze, disagi nel weekendUn weekend nero per coloro che hanno scelto il treno come principale mezzo di trasporto. Temi più discussi: Stop ai treni veloci sulla linea Roma-Firenze nel weekend, previsti disagi per i passeggeri: i percorsi alternativi; Stop alla circolazione dei treni per lavori sulla Roma- Firenze nel weekend; Treni Roma-Firenze fermi per lavori, stop all’Alta Velocità: date, orari e cosa sapere; Weekend di passione per i viaggiatori, stop ai treni sulla Roma-Firenze e disagi a cascata. Stop ai treni veloci sulla linea Av Roma-Firenze per lavori di attivazione Ertms dall’11 al 13 aprileInterruzioni e deviazioni sulla Roma-Firenze per installare sistema europeo di controllo treni, con impatti su orari e collegamenti fino a martedì 14 ... ilsole24ore.com Stop ai treni veloci sulla linea Roma-Firenze nel weekend, previsti disagi per i passeggeri: i percorsi alternativiStop ai treni sulla linea Roma-Firenze nel weekend per lavori ERTMS: sospensioni, percorsi alternativi e disagi previsti dal 11 al 13 aprile. greenme.it Brutta notizia per l' #Inter: altro stop per #LautaroMartinez, salterà il match di #Como. Il comunicato del club x.com Sudano punta alla svolta: stop alle “frammentazioni” e una visione unitaria per il MArRC. Obiettivi, alleanze e progetti che ridisegnano il futuro del Museo - facebook.com facebook